الان تتابع أرامكو: استثمار “ناشيونال أويل فاركو” في المملكة يوفر فرص عمل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة أرامكو، أن استثمار شركة “ناشيونال أويل فاركو” في المملكة يعد نموذجا لما تسعى رؤية 2030 لتحقيقه من تنويع مصادر الدخل وتطوير صناعات متقدمة وإيجاد فرص عمل ووظائف للسعوديين والسعوديات. وقالت في تغريدة على “تويتر”: “يصب في تحقيق برنامج اكتفاء لمضاعفة المحتوى المحلي في الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو: استثمار “ناشيونال أويل فاركو” في المملكة يوفر فرص عمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.