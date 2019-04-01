"منصة الأعمال".. مبادرة رائدة لتمكين الشباب وتطوير مشاريعهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد محافظة جدة هذه الأيام انتخابات الدورة الثانية والعشرين لأعضاء مجلس إدارة غرفة جدة، وتتميز هذه الدورة ببرامج الحملات الانتخابية المتنوعة والتي تصب جميعها في مصلحة تطوير قطاع الأعمال في المحافظة بصفة خاصة، وللمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة لتحقيق اقتصاد مزدهر لوطننا الطموح بصفة عامة.

ومن بين البرامج الرائدة التي يتميز بها المرشحون في انتخابات الغرفة، وتدعمهم بشكل ملحوظ في حملاتهم الانتخابية، تبرز مبادرة "منصة الأعمال" التي أطلقتها سارة بغدادي عضو مجلس إدارة غرفة جدة الحالي، والمرشحة لعضوية المجلس في انتخاباته الحالية للدورة القادمة.

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وتعتبر منصة الأعمال منصة إلكترونية تهدف لتنمية الأعمال وخلق الفرص وتقديم المعلومات والاستشارات لتمكين رواد وصاحبات الأعمال، ولتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع.

وتحقق هذه المنصة منافع عديدة لمستخدميها من خلال توفير المعرفة وتسهيل الحصول على المعلومات، كما تساعد على خلق وعرض فرص الاستثمار المتاحة.

تقول سارة بغدادي صاحبة المبادرة: إن هذه المنصة الرقمية تخدم أغراض عدة منها تحقيق التكامل بين قطاعات الأعمال، ودعم وتحفيز رواد الأعمال لتنمية وتطوير قطاع الأعمال بجدة، وتحويله لبيئة خصبة جاذبة للاستثمار ومنتجة للفرص، كما تعمل على تحويل بيئة العمل في الغرفة لبيئة فاعلة واستباقية تقود التواصل المحلي والدولي بين الفرص وأصحاب الأعمال. مؤكدة أن تمكين الأعمال على مختلف فئاتها وأحجامها هو وسيلة جيدة للتنمية والتوسع.

وتشير بغدادي إلى أن حملتها الانتخابية تركز كذلك على قادة الأعمال من مدراء تنفيذيين وأصحاب مناصب الإدارات العليا، لأنهم المسؤولين عن نجاح الأعمال من خلال تبنيها لبرنامج تأهيلي وتدريبي تم تصميمه للأخذ بيد هؤلاء القادة وتمكينهم من إدارة أعمالهم وتحقيق استدامتها، بل والعبور بها نحو العالمية.