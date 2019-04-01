شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بفعل بيانات صينية وآمال التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت الأسهم الأوروبية الربع الثانى من العام بأداء قوى اليوم الاثنين، مسجلة أكبر مكسب يومى فى شهر ونصف الشهر، مع تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم من بيانات قوية غير متوقعة لنشاط المصانع فى الصين ومؤشرات على إحراز تقدم فى محادثاتها التجارية مع واشنطن.

وتحول قطاع الصناعات التحويلية فى الصين إلى النمو على غير المتوقع للمرة الأولى فى 4 أشهر. وقال مجلس الدولة الصينى أمس الأحد إن من المقرر الاستمرار فى تعليق فرض رسوم إضافية على واردات السيارات وأجزاء السيارات الأمريكية بعد 1 أبريل، فى مؤشر على حسن النية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبية مرتفعا 1.2%، مع صعود مؤشر قطاع شركات صناعة السيارات ومورديها 3.3%، محققا أفضل أداء يومى منذ أوائل 2019. وساهم تقدم جميع القطاعات ماعدا اثنين فى تعزيز مكاسب المؤشر القياسى بعدما سجل أفضل أداء فصلى له فى 4 سنوات.

وساهمت البيانات الصينية فى تعويض أثر مسوح أخرى تظهر هبوط مؤشر قطاع الصناعات التحويلية الألمانى إلى أدنى مستوياته فى 80 شهرا وتسجيل مصانع منطقة اليورو أسوأ أداء شهرى فى نحو 6 سنوات.

وارتفع المؤشر داكس الألمانى، الحساس للتطورات التجارية، 1.35%. كما زادت مؤشرات البورصات الأخرى فى أوروبا. ومن بين شركات السيارات، صعد سهم كونتننتال 5.2% فى حين زاد سهم دايملر 4.1%.

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ومما دعم القطاع أيضا تقرير نشرته بلومبرج يقول إن بيجو الفرنسية وفيات كرايسلر الإيطالية تستطلعان شراكة فى أوروبا، مما دفع أسهمهما للصعود 4.2% و2.4% على الترتيب.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.7%، وكان سهم بنك أونى كريديت الإيطالى من بين الأسهم الأقوى أداء حيث قفز 4.3%.

وسجل مؤشر قطاع الموارد الأساسية أفضل أداء يومى منذ يناير، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يونيو مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية عقب صدور البيانات الصينية.