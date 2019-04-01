شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر مارس الماضى بدون الصفقات، وبلغ 639.9 مليون ورقة بقيمة 3.7 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 723.9 مليون ورقة، بقيمة 3.2 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 49.1 مليون ورقة بقيمة 2.3 مليار جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 1.3 مليار ورقة بقيمة 1.973 مليار جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 223.8 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه.

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وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 167.95 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 101.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 813.1 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 75.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 734.6 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 153.96 مليون ورقة منفذة بقيمة 657.1 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 49.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 618.6 مليون جنيه.

وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 4.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 29.8 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 170.1 ألف ورقة بقيمة 12. مليون جنيه.