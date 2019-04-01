شكرا لقرائتكم خبر عن 251 مليون جنيه أرباح مستهدفة للقناة للتوكيلات الملاحية العام المالى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العامة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، لمناقشة الموازنة التخطيطية عن العام المالى 2019 / 2020 بمقر الشركة القابضة بالاسكندرية برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

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وبحسب بيان الشركة، فأنها تستهدف تحقيق صافى ربح بمبلغ 251 مليون جنيهاً مقابل 165 مليون جنيهاً مستهدف لعام 2018/2019 بنسبة نمو 51,8 %، كما تستهدف الشركة خطة استثمارية بمبلغ 17 مليون جنيه لتنفيذ شراء أتوبيسات سياحية لخدمة نشاط القطاع السياحى وتطوير منظومة الحاسب الآلى .