251 مليون جنيه أرباح مستهدفة للقناة للتوكيلات الملاحية العام المالى المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العامة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، لمناقشة الموازنة التخطيطية عن العام المالى 2019 / 2020 بمقر الشركة القابضة بالاسكندرية برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
وبحسب بيان الشركة، فأنها تستهدف تحقيق صافى ربح بمبلغ 251 مليون جنيهاً مقابل 165 مليون جنيهاً مستهدف لعام 2018/2019 بنسبة نمو 51,8 %، كما تستهدف الشركة خطة استثمارية بمبلغ 17 مليون جنيه لتنفيذ شراء أتوبيسات سياحية لخدمة نشاط القطاع السياحى وتطوير منظومة الحاسب الآلى .
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