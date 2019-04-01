شكرا لقرائتكم خبر عن "رينو كادجار" تحصد لقب الأعلى مبيعا بفئتها داخل مصر فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت سيارة "رينو كادجار" قائمة السيارات الأعلى مبيعا فى فئتها خلال عام 2018، وذلك خلال الحفل السنوى لجوائز سيارة العام – مصر (الأفضل)، وحصلت "رينو كادجار" على لقب أفضل السيارات أداءً على مستوى المبيعات فى فئة السيارات SUV أو متعددة الأغراض أقل من 1600 سى سى على جائزة السيارة الأكثر مبيعًا خلال عام 2018 عن هذه الفئة.





وشهد الحفل حضور ممثلى وزارات النقل والصناعة والتجارة، وممثلى شركات السيارات فى السوق المصرية وضيوفهم من الشركات الأم من خارج مصر، وممثلى الرابطة المصرية لتصنيع السيارات (EAMA)، وممثلى الرابطة المصرية لمنتجى الصناعات المغذية للسيارات (EAFA)ولفيف من الصحافة المصرية والإعلام.





وتعد نسخة هذا العام من الحفل امتدادا لحفل الأفضل الذى تنظمه مجلة أوتوموبيل منذ عام 1999 والذى توقف عام 2010، كما تعد احتفالية الأفضل من أهم وأوائل الاحتفالات التى تحتفى بأداء الشركات المميزة من مختلف قطاعات سوق السيارات المصرى. وتم منح هذه الجائزة لسيارة رينو "كادجار" بناءً على نتائج تقارير مجلس معلومات سوق السيارات (آميك – AMIC).





من جانبه فقد صرح رامى جاد مدير عام الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM قطاع رينو قائلًا: "تعد هذه الجائزة شهادة على جودة سيارة كادجار وعلى ثقة العملاء فى العلامة التجارية رينو مما جعلهم يقبلون على شرائها، لتصبح السيارة الأكثر مبيعًا فى مصر خلال عام 2018. كما تدل هذه الجائزة على جهود فريق عمل الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل الحصرى فى مصر الذى يهتم بتنويع قنوات البيع مع تحقيق انتشار وتغطية أفضل على مستوى المحافظات المصرية، هذا بالإضافة إلى العمل على تقديم أفضل طرق وبرامج للسداد والتى تمكن الكثير من العملاء من الحصول على السيارة والاستمتاع بها."

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ولفت رامى جاد إلى أن مبيعات السيارة القياسية تعكس قوة السوق المصرية وعودتها إلى ريادة سوق السيارات فى المنطقة، مؤكدًا أن مصر تعد من الأسواق الرئيسية لشركة "رينو العالمية" التى تخصها بإصداراتها الجديدة لتحقيق التنوع والرضاء الكامل للعملاء.

تأتى السيارة "كادجار" فى أربع فئات Vision، Dynamic، Signature، وSignature+، تتميز كلًا منهما بمحرك تربو بقوة 130 حصان وسعة خزان وقود 55 لتر، فى حين تبلغ سعة الصندوق الخلفى 472 لتر. كما تأتى الثلاث فئات الأولى بجنوط رياضية 17 بوصة، وتأتى فئة Signature+ بجنوط رياضية مقاس 19 بوصة. وتدعم الفئة الأعلى من السيارة Signature + العديد من تجهيزات الأمان والسلامة مثل ABS وEBD وESP مع نظام الفرامل المضادة للإنغلاق، بالإضافة وضع Eco لتوفير استهلاك الوقود، وحساسات خلفية للركن.