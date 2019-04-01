شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرى أكتوبر تعقد مؤتمراً لشرح رؤية المالية فى دعم الصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، مؤتمراً بعنوان "الاستقرار أمان للاستثمار"، غدا الثلاثاء، وذلك لشرح رؤية وزارة المالية ودعمها للصناعة المصرية والمستثمرين الأجانب. ويشارك بالمؤتمر، النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، وبحضور كلا من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، رؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، ورؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، رئيس وأعضاء النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين.

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