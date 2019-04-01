صدى البلد - محمد القاضي قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت أولى خطوات تنفيذ وتطبيق قرارات الرئيس السيسي الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات. وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعين منفصلين اليوم، أولهما مع وزيرة التضامن، وتم فيه استعراض مشروع قانون زيادة المعاشات، موضحا أن مشروعا يتم عرضه أولا على مجلس الوزراء لاعتماده، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لاعتماده بصفة نهائية. وأشار إلى أن رئيس الوزراء راجع مشروع القانون...

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كانت هذه تفاصيل خبر بشري سارة.. الحكومة تعلن موعد تطبيق زيادات الأجور والمعاشات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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