شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز مكاسبه – تحليل صباحي – 31-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.26% بما يعادل 22.51 نقطة ، وذلك وسط تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 8910.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 8677.73 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8677.73 ومستوى المقاومة 8910.00 .

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