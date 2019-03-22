شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سابك : مشاريع الرياض تجسد عناية القيادة بالوطن والمواطن والان نبدء بالتفاصيل

رفع رئيس مجلس إدارة (سابك) الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة إطلاق أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تشمل: "مشروع حديقة الملك سلمان"، و"مشروع الرياض الخضراء"، و"مشروع المسار الرياضي"، و"مشروع الرياض آرت". وأكد الجربوع أن هذه المشاريع، تجسد عناية القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن، وتحسين جودة الحياة، والحرص على تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، لبناء مجتمع حيوي بيئته عامرة بالسعادة، واقتصاد مزدهر بفرصه الاستثمارية المثمرة. موضحاً أن المشاريع الأربعة الكبرى، التي تقوم عليها "لجنة المشاريع الكبرى" برئاسة سمو ولي العهد أيده الله، ستحسن جودة الحياة في مدينة الرياض، وسترتقي بالعاصمة إلى المكانة التي تليق بالمملكة.



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