شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع ببنك "CIB" وهيرميس..وارتفاع "بالم هيلز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وانخفض رصيد شهادات إيداع شركات البنك التجارى الدولى إلى 10.635 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 177.128 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات بالم هيلز للتعمير إلى 696.049 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 17.511 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.262 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو إلى 293.172 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 74.534 مليون شهادة.

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كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.029 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.731 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، حديد عز 129.479 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.