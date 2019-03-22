شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخسر 10.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 10.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 820.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.3% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشرالرئيسى من 433.2 مليار جنيه إلى 426.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 276 مليار جنيه إلى 272.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 709.2 مليار جنيه إلى 698.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.