شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة يوماً رابعاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 19 ساعة في 21 مارس 2019 - اخر تحديث في 21 مارس 2019 / 19:01

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم ارتفاعا في معدلات الاداء ، اذ صعدت قيمة الأسهم المتداولة 33 في المئة الى 45 مليون دينار في مقابل 33 مليونا لليوم السابق فيما ارتفعت الكمية المتداولة 8 في المئة الى 199 مليون سهم في مقابل 185 مليونا ، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 10 في المئة الى 7230 صفقة في مقابل 6590 صفقة.



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صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة للجلسة الرابعة على التوالي ، إذ سجل مؤشر السوق الاول اكبر زيادة في البورصة بنسبة 1.26 في المئة تعادل 73 نقطة، صعودا الى مستوى 5890 نقطة في مقابل 5817 نقطة اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس اقل زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.05 في المئة تعادل 24 نقطة الى 4813 نقطة في مقابل 4789 نقطة ، وارتفع مؤشر السوق العام 1.04 في المئة تعادل 57 نقطة الى 5519 نقطة في مقابل 5462 نقطة لليوم السابق.

وجاء سهم « بيتك » في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 3.66 في المئة، وصولاً إلى 680 فلس، من تداول 9 ملايين سهم، حقق بها ثاني اكبر سيولة متداولة بلغت 5.97 مليون دينار.

وسجل سهم « المتكاملة » أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 1.76 في المئة، هبوطا إلى 725 فلس، من تداول 576 الف سهم، قيمتها بلغت 417 الف دينار، نُفذت من خلال 73 صفقات .

وسجل سهم « خليج ب » أكبر سيولة متداولة بلغت 7.4 ملايين دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 3.55 في المئة الى 321 فلس، جاءت من تداول 23.5 مليون سهم.