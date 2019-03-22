شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار اليوم الجمعة 22-3-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 22-3-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 5.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 5 – 7 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 7 – 8.5 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.50 – 4 جنيهات، ووصل سعر البطاطس ما بين 4.5- 6.75 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 4.25 – 6.25 جنيه للكيلو.

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وسجلت أسعار الكوسة ما بين 4 – 6 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 20 - 24 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 6 إلى 8 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 7 – 9 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 6 - 8 جنيهات.