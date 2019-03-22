شكرا لقرائتكم خبر عن "العمارات المايلة مش بس عندنا".. تعرف على سر انتشارها فى ميلانو الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما سمعنا وقرأنا عن انتشار عقارات ومبانى مائلة والتى تهدد عشرات الأسر فى مصر، وبالأخص انتشرت فى محافظة الإسكندرية، وشهدنا سقوط أكثر من عقار بسبب وجود ميل فيه نتيجة خلل في بناءه، وهنا فى ميلانو الإيطالية بدأت تنتشر مؤخرا ظاهرة العقارات المائلة، لكن هنا ليس بسبب خطأ هندسى أو معمارى.





ظهور عقارات جديدة مائلة في مدينة ميلانو أصبح طابع معمارى تتجه له الفنادق والشركات العقارية، كأحد التقاليع ودليلا على انتشار والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تأمين المبانى، كما أنه أصبح مشهد مألوف لدى الإيطاليين خاصة بالنسبة للفنادق الحديثة.

عدسة " الخليج 365" رصدت على هامش التواجد في ميلانو للمشاركة في تغطية الاجتماعات التحضيرية لمعرض print 4 all، انتشار العقارات المائلة، لكن المبنى الأكبر و الأضخم يتميز بشكله المائل كان لأحد الفنادق القريبة من هيئة المعارض والمؤتمرات فى ميلانو.

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توقفت أمام المبنى المائل لأقوم بتصويره قبل الدخول لمقر الاجتماعات التحضيرية لمعرض print4all، وإذ بشخص يقول بالإنجليزية، أنه ليس خطأ معمارى، وبعدها وقف هذا الشخص والذى يصطحب الوفد الأجنبى المشارك في الاجتماعات ويضم جنسيات مختلفة، وقال للجميع " هذه المبانى الجديدة المائلة ليس بها خلل هندسى لكنها أحد وسائل العمارة الحديثة".

يشار إلى أن مدينة ميلانو الإيطالية تعتبر ثاني أكبر المدن الإيطاليّة كثافة سكانيّة، حيث يبلغ عدد سكانها ما يقارب 1.4 مليون نسمة حسب إحصائيات عام 2013، لذلك فإنّ هذه المدينة تحتل المركز الخامس على مستوى الاتحاد الأوروبي في الكثافة السكانيّة.

وتقع ميلانو في الجهة الشماليّة الغربيّة لوادي "بو" في شمال البلاد، وفي الوسط يحيط بها نهر بو جنوباً، وبداية جبال الألب وبحيرة كومو وبحيرة ماجيوري شمالاً، ونهر تيتشينو من الغرب، ونهر أدا من الشرق.