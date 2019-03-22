شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أسعار السلع وخاماتها بالبورصات السلعية العالمية والسوق المحلي بنهاية الاسبوع الثالث لشهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما بين الاستقرار والارتفاع تتصارع المؤشرات أمام السلع بنهاية الاسبوع الثالث لشهر مارس كما أعلنتها أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة في رصد حركة السلع و أسعارها بالسوق المحلي المصري والبورصات السلعية العالمية وجاءت كالتالي:- قمح 11.5 اوكرانى / روسى 4400 جنيه / طن قمح 12.5 روسي 4420 جنيه / طن دقيق -24 5400 جنيه / طن دقيق -27 5500 جنيه / طن ردة محلى 3400 جنيه / طن أرز شعير عريض 6800 جنيه / طن أرز شعير رفيع 6000 جنيه / طن أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 10900 جنيه / طن أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 9700 جنيه / طن أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 8800 جنيه / طن زيت صويا مكرر 13800 جنيه / طن زيت أولين RBD 9900 جنيه / طن زيت ذرة خام 11650 جنيه / طن زيت عباد الشمس مكرر 15400 جنيه / طن سكر مكرر 7600 جنيه / طن نشا غذائى 7400 جنيه / طن جلوكوز 6800 جنيه / طن فول بلدي 24000 جنيه / طن فول ليتوانى 12000 جنيه / طن فول أسترالي 15500 جنيه / طن فول أثيوبي 14500 جنيه / طن فول إنجليزى 12500 جنيه / طن [٢١/‏٣ ٨:١١ م] Mai Mohamed: ذرة أرجنتينى / برازيلى 3660 جنيه / طن ذرة أمريكى 3280 جنيه / طن ذرة أوكرانى 3450 جنيه / طن ذرة رومانى 3500 جنيه / طن صويا 47 7150 جنيه / طن صويا 46 6700 جنيه / طن Advertisements صويا 44 6350 جنيه / طن بذرة صويا أمريكي 7000 جنيه / طن دى دى جى إس أمريكى 5450 جنيه / طن جلوتين مستورد 12500 جنيه / طن جلوتين محلى 12250 جنيه / طن جلوتو فيد محلى 3400 جنيه / طن كسب عباد – 36% 4800 جنيه / طن شعير 5550 جنيه / طن داكوتا جولد دي دي جي اس 7200 جنيه / طن صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه / طن علف بادي تسمين سوبر 23% 6650 جنيه /طن علف نامي تسمين سوبر 21% 6550 جنيه / طن علف ناهي تسمين سوبر 19% 6450 جنيه / طن علف بادي نامي 21% 6250 جنيه / طن لحم أبيض دواجن 23 جنيه / كيلو لحم أحمر دواجن 38 جنيه / كيلو [٢١/‏٣ ٨:١١ م] Mai Mohamed: الحديد 11600 جنيه / طن خردة الحديد 5500 جنيه / طن خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 50500 جنيه / طن خام الألومنيوم – بثق 55000 جنيه / طن خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 55000 جنيه / طن خام النحاس الأحمر 138000 جنيه / طن الأسمنت 830 جنيه / طن يوريا محبب 4950 جنيه / طن يوريا ناعم 4800 جنيه / طن النترات 4850 جنيه / طن فوسفات ناعم 1380 جنيه / طن فوسفات محبب 2030 جنيه / طن الذهب - 24 730 جنيه / جرام الذهب - 21 640 جنيه / جرام الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 17.24/ 17.34جنيه

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