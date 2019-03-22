التخطيط: مصر والسعودية تسيران على نفس الخطى لتحقيق الأمن السيبراني

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في المهندسة غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري مشاركتها في مؤتمر “التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030” بالمملكة العربية السعودية والذى انعقد خلال الفترة من 18 حتي 20 مارس الجاري.

وقالت المهندسة غادة لبيب فى بيان لوزارة التخطيط اليوم إن المؤتمر شهد عدة حلقات نقاشية منها حلقة نقاش بعنوان: “الأمن السيبراني: الواقع والتحديات”، مؤكدة أن مصر والمملكة العربية السعودية تسيران على نفس الخطى لتحقيق الأمن السيبراني.

واشارت إلى تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة عام 2017، وكانت مصر قد اتخذت تلك الخطوة بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني في ديسمبر 2014، والمتضمنة استراتيجية واضحة لضمان الأمن السيبراني للحفاظ على منجزات التحول الرقمي تتضمن 6 برامج للتنفيذ وهي برنامج لتطوير الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبرانى ومكافحة الجرائم السيبرانية، برنامج تطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية أمن الفضاء السيبرانى، وبرنامج لحماية الهوية الرقمية (برنامج المواطنة الرقمية)، برنامج لإعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبرانى، برنامج لدعم البحث العلمي والتطوير وتنمية صناعة الأمن السيبرانى،وكذا برنامج للتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وهو أحد النقاط الهامة التي تعمل عليها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية.

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وأوضحت أن المؤتمر تناول في الأساس رؤية المملكة العربية السعودية للتنمية المستدامة 2030 وتركيزها على الاستثمار في العنصر البشري في ضوء برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، وذلك باعتبار موظفي القطاع العام يمتلكون المقومات والمهارات اللازمة لصناعة مستقبل جيد، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 واهتمامها بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

وأكدت أن برنامج بناء القدرات والتدريب جاء كمحور رئيسي في خطة الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري إلى جانب المحاور الأخرى التي لا تقل أهمية، موضحة دور الدولة في تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على تلبية متطلبات برامج ومشروعات التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن المؤتمر تم إقامته تحت رعاية وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بالسعودية، بهدف تسليط الضوء على التطلعات والتحديات المستقبلية للتنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030.

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