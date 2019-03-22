شكرا لقرائتكم " المصارف" تستحوذ على 91% من السيولة المتداولة في "البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 19 ساعة في 21 مارس 2019 - اخر تحديث في 21 مارس 2019 / 18:35

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه خلال تعاملات اليوم بزيادة 0.19 في المئة تعادل 2.76 نقطة، صعودا الى مستوى 1426.22 نقطة في مقابل 1423.46 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 6.65 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بلغت نسبته 1.04 في المئة تعادل 8.35 نقطة هبوطا الى 794.77 نقطة.



لترتفع خسارته منذ مطلع العام الى 3.44 في المئة.

أما عن الاجماليات، نجد تراجعا في معدلات الاداء، اذ هبطت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 8.4 مليون سهم في مقابل 9.8 مليون بنسبة هبوط 14 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 1.9 مليون دينار في مقابل 3.9 مليون دينار اليوم السابق بنسبة 51 في المئة، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة الى 87 صفقة في مقابل 116 صفقة بنسبة هبوط 25 في المئة.

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وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 9 شركات، ارتفعت 3 شركات، وتراجعت 4 شركات، واستقرت شركتان عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.74 بليون دينار بزيادة 17 مليون دينار نسبتها 0.20 في المئة

وجاء قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.75 مليون دينار بحريني، شكلت 91 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 7.62 مليون سهم، نفذت من خلال 59 صفقة.

وحل سهم البنك الاهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.67 مليون دينار، نسبتها 87 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 5.2 مليون سهم ، نُفذت من خلال 39 صفقة.