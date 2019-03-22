شكرا لقرائتكم "المؤشر" يصعد لأعلى مستوى في أخر 43 شهراً بدعم من الارتفاع التدريجي في أسعار الأسهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 19 ساعة في 21 مارس 2019 - اخر تحديث في 21 مارس 2019 / 18:51

استطاع المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) أن ينهي تعاملات اليوم متخطيا مستوى 8700 نقطة ومسجلا أعلى إغلاق له في الـ 43 شهرا الأخيرة، ومنذ نهاية تعاملات 11 أب (أغسطس) 2015 وقت أن كانت قراءته 8758 نقطة، جاء ذلك بدعم من الارتفاع التدريجي في أسعار الأسهم بعد زيادة الطلب عليها في الجلسات الاخيرة.



وأنهى المؤشر العام جلسة اليوم صاعدا الى مستوى 8708.66 نقطة في مقابل 8640.52 نقطة أمس بزيادة قدرها 68.14 نقطة نسبتها 0.79 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 882 في المئة تعادل 11.3 نقطة.

أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا محدودا في معدلات ، إذ هبطت في السيولة المتداولة بنسبة 9 في المئة إلى 2.76 بليون ريال، في مقابل 3.03 بليون ، بينما هبط ارتفع الصفقات المنفذة بنسبة 11 في المئة إلى 106.4 ألف صفقة في مقابل 120 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة الى 1115 سهم بنسبة 18 في المئة، و هبطت الكمية المتداولة 28 في المئة إلى 119 مليون سهم، في مقابل 164 مليون سهم لليوم السابق.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 178 شركة ، ارتفعت اسعار أسهم 77 شركة، وهبطت أسعار أسهم 93 شركة، واستقرت أسهم 17 شركة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 2.076 تريليون ريال بزيادة قدرها 12 بليون ريال نسبتها 0.58 في المئة.

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وأنهت قطاعا 8 قطاعات من السوق تعاملات أمس على ارتفاع في مؤشراتها ، تصدرها مؤشر المصارف الصاعد بنسبة 1.47 في المئة إلى 8295 نقطة، تلاه مؤشر انتاج الاغذية المرتفع بنسبة 1.13 في المئة الى 4333 نقطة، ثم مؤشر العقارات الصاعد 0.53 في المئة الى 3301 نقطة.

وسجل مؤشر تجزئة الأغذية خامس أكبر زيادة نسبتها 0.42 في المئة الى 5863 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات الإستهلاكية بزيادة نسبتها 0.36 في المئة، فيما ارتفع مؤشر المواد الاساسية بنسبة 0.33 في المئة.

وفي المقابل تراجعت مؤشرات 12 قطاعات أخرى، كان أكبر خسارة مؤشر التامين المتراجع 0.95 في المئة، تلاه مؤشر الادوية الهابط 0.89 في المئة، ثم مؤشر المرافق العامة بخسارة 0.42 في المئة، ، فيما حقق الاتصالات خسارة نسبتها 0.19 في المئة الى 6496 نقطة.

وبنهاية تعاملات أمس، سجل سهم الاحساء أكبر زيادة نسبتها 2.85 في المئة، تلاه سهم وقت اللياقة المرتفع 2.84 في المئة الى 68.90 ريال، في المقابل سجل سهم الخبير ريت أكبر خسارة نسبتها 4.14 في المئة الى 10.20 ريال.