الان تتابع ميتسوبيشي جاس كيميكال: تمديد مشروع سعودي مشترك إلى 29 نوفمبر 2038 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: قالت شركة ميتسوبيشي جاس كيميكال أنها قررت اليوم الجمعة التمديد لأجل المشروع المشترك مع الشركة السعودية للميثانول حتى 29 نوفمبر تشرين الثاني 2038.

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