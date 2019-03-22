لا مشاريع مياه متعثرة في الرياض و4 متأخرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهر تقرير هيئة تطوير مدينة الرياض، عدم وجود أي مشروع متعثر تابع لشركة المياه الوطنية في مدينة الرياض، فيما انخفض عدد المشاريع المتأخرة إلى 4 مشاريع فقط، تشكل ما نسبته 3.74% من إجمالي عدد المشاريع المنفذة.

وأوضح التقرير السنوي لهيئة تطوير مدينة الرياض عن أداء المشاريع في القطاعات الحكومية، أن شركة المياه الوطنية حققت أقل نسبة مشاريع متعثرة ومتأخرة، مبينا أن الهيئة استخدمت عددا من المعايير والمؤشرات لمراقبة أداء المشاريع.

ونجحت شركة المياه الوطنية في تقليص عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة في الرياض، وذلك بعد تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترافية التصحيحية خلال العامين الماضيين 2017 - 2018.

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مبادرات احترافية

وقال نائب الرئيس للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور أبوثنين، أن شركة المياه الوطنية طبقت حزمة من المبادرات والإجراءات الاحترافية خلال العامين الماضيين، استهدفت تصحيح وضع المشاريع وتحسينها في جميع مناطق المملكة، سواء التابعة لشركة المياه الوطنية أو الإدارات العامة لخدمات توزيع المياه بالمناطق، مبينا أن هذه التدابير أثمرت - بعد توفيق الله - في خفض المشاريع المتعثرة بما نسبته 73% بنهاية عام 2016م إلى 8.9% بنهاية عام 2018م، مؤكدا أن الشركة تسعى للوصول إلى 0% كنسبة تعثر خلال الفترة المقبلة.

إنجاز 141 مشروعا

وأضاف أبوثنين أن هذه الاجراءات أسهمت في إنجاز 141 مشروعا خلال العام الماضي في جميع مناطق المملكة بتكلفة مالية تجاوزت 4.3 مليارات ريال، وانعكست هذه المشاريع على زيادة نسب تغطية الخدمات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الضرر البيئي.

وذكر أن محفظة مشاريع قطاع التوزيع التي تحت التنفيذ بمناطق المملكة المختلفة تصل إلى 919 مشروعا، بتكلفة مالية تتجاوز 45.5 مليار ريال، مبينا أن الشركة تستهدف الانتهاء من الأعمال التنفيذية لعدد 183 مشروعا خلال عام 2019، وذلك حسب الخطط والجداول المعتمدة، وبتكلفة مالية تجاوزت 10.4 مليارات ريال، لخدمة ما يزيد على 1.7 مليون مستفيد.