8 توصيات لمنتدى الأحساء بينها إنشاء مطار جديد ومركز للمؤتمرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله السلمان - الأحساء

أوصى منتدى الأحساء للاستثمار 2019 في ختام فعالياته أمس، والذي تنظمه غرفة الأحساء بشراكة استراتيجية مع أرامكو السعودية، بدعم الجهود الهادفة للمحافظة على واحة الأحساء من التعديات لتحقيق استدامتها، وكذلك إنشاء مطار جديد في الأحساء يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ويلبي احتياجات الأفراد وقطاعات الأعمال المتعددة الحالية والمستقبلية.

كما تضمنت التوصيات الدعوة لاستكمال أعمال تطوير البنية التحتية للمدينة الصناعية الثانية بالأحساء، على أن تكون إحدى ركائزها منطقة محورية للخدمات اللوجستية، وتشجيع مبادرات الاستثمار في قطاع السياحة، واستكمال المشاريع المهمة بما في ذلك مشروع شركة تطوير العقير السياحي، بما ينسجم مع إدراج واحة الأحساء في قائمة التراث العالمي، واختيارها عاصمة للسياحة العربية 2019.

وفي التوصية الخامسة دعا البيان الختامي إلى المراجعة الشاملة للبيئة التنظيمية لقطاع البلديات، بحيث تراعي منح امتيازات للبلديات بما يمكنها من الارتقاء بجودة الخدمات وقيادة التنمية المستدامة، وإنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بمنظومة التعليم الأهلي وتنظم بيئة الاستثمار بممارسات حديثة تنسجم مع أهداف ورؤية المملكة 2030.

وفي التوصية السابعة نادى البيان الختامي بتأسيس مركز دولي للمؤتمرات والمعارض يعمل على استضافة واستقطاب الفعاليات المحلية والدولية التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية، ويعمل على تعزيز مكانة الأحساء التاريخية والثقافية والاقتصادية.

وفي توصيته الثامنة والأخيرة أشار البيان إلى أهمية استدامة المنتدى والارتقاء به ليصبح منصة عالمية، من خلال إنشاء أمانة عامة مستقلة للمنتدى بالتعاون مع غرفة الأحساء.

Advertisements

6 محاور

وأكد أمين عام غرفة الأحساء رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى عبدالله النشوان أن محاور المنتدى تركزت في هذه النسخة على 6 محاور رئيسة، ناقشت فرص الاستثمار والخصخصة في الطاقة، ووظائف المستقبل في السعودية، والثورة الصناعية الرابعة، وبيئة الاستثمار، وأفكارا ومبادرات في الاستثمار الزراعي، والأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019، والمقومات الاستثمارية في الأحساء.

5 ورش

وبين النشوان أنه تم عقد 5 ورش عمل متخصصة لبحث قضايا القطاعات الاقتصادية الأخرى ممثلة بمسؤولي القطاع العام ونخبة من القطاع الخاص، تضمنت التعليم الأهلي والبلديات والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والعمل.

وأشار النشوان إلى أن محاور المنتدى وورش العمل وكذلك الجلسات الحوارية تناولت مختلف أبعاد النشاط الاقتصادي والاستثماري في الأحساء والمملكة، وسلطت الضوء بشكل واضح على المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها واحة الأحساء.

توصيات المنتدى