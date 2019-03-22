أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الجمعة 22-3-2019

صدى البلد



استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم، الجمعة، الموافق 22-3- 2019.

وجاءت أسعار الذهب:

عيار 24: 717 جنيهًا.

عيار 21: 627 جنيهًا.

عيار 18: 538 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 5016 جنيهًا.

فيما جاءت أسعار العملات:

الدولار الأمريكي: بيع 17.34 جنيه، وشراء 17.24 جنيه.

اليورو: بيع 19.69 جنيه، وشراء 19.57 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 23.02 جنيه، وشراء 22.90 جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.58 جنيه، وشراء 15.48 جنيه.

الفرنك السويسرى: بيع 17.34 جنيه، وشراء 17.23 جنيه.