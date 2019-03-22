صدى البلد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم، الجمعة، الموافق 22-3- 2019.
وجاءت أسعار الذهب:
عيار 24: 717 جنيهًا.
عيار 21: 627 جنيهًا.
عيار 18: 538 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 5016 جنيهًا.
فيما جاءت أسعار العملات:
الدولار الأمريكي: بيع 17.34 جنيه، وشراء 17.24 جنيه.
اليورو: بيع 19.69 جنيه، وشراء 19.57 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 23.02 جنيه، وشراء 22.90 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.58 جنيه، وشراء 15.48 جنيه.
الفرنك السويسرى: بيع 17.34 جنيه، وشراء 17.23 جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الجمعة 22-3-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.