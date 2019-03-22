أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 22-3-2019

صدى البلد استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا حول أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 22– 3-2019، على النحو التالي: الطماطم: 5.5 جنيه

البطاطس:6.5 جنيه

البصل: 6 جنيه

الخيار: 7 جنيهات

الجزر: 5 جنيهات

الباذنجان: 7 جنيهات

الكوسة: 9 جنيهات

الفاصوليا: 23 جنيهًا أما الفاكهة:

البرتقال: 4 جنيهات

الجوافة: 6 جنيهات

الرمان: 7 جنيهات

الفراولة: 9 جنيهات

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