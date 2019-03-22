الموجز - كتب - محمد علي هـاشم أعلنت سيدة الأعمال الكويتية, التفات عبود, نائب رئيس مجلس إدرة شركة عبود والتفات للتجارة العامة بالكويت, عن إستشمارها في السوق المصري , ومشاركتها لرجل الأعمال الإيطالي چيان باولو في إنشاء وتأسيس مصنع لإنتاج المكرونة اللإيطالي وذلك في محافظة أسوان. . عودة الفراعنة وكشفت سيدة الأعمال الكويتية عن أن منتجات المصنع بالكامل, ستكون بأسماء فرعونية وذلك لعظمة الحضارة الفرعونية والتاريخ المصري . ودعت "التفات" سيدات ورجال الاعمال في الخليج العربي واوربا للإستثمار في مصر, مؤكدة على أن المناخ على أرض الكنانة يساعد على ذلك بشدة , ونجاحه مضمون بنسبة كبيرة للغاية , كما أشادت بالشعب المصري وترحابه لرجال الأعمال والضيوف والمستثمرين أيضا.

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كانت هذه تفاصيل خبر أسوان تستقبل مصنع "مكرونة" كويتي إيطالي .. وأسماء المنتجات "فرعونية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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