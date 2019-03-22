شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت تبوك" توقع عقداً مع "جولدن أويل" لتصدير الكلنكر لليمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت تبوك عن توقيع عقد، بتاريخ أمس الأربعاء، مع شركة جولدن أويل لتصدير كلنكر إلى جمهورية اليمن الشقيقة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأنه سيتم تصدير 500 ألف طن، علماً بأن العقد سينتهي بنهاية عام 2019.

وبحسب البيان، سيتم توضيح الأثر المالي للتعاقد ضمن النتائج المالية لاحقاً وذلك ابتداء من الربع الثاني 2019.

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وكانت الشركة قد أعلنت عن الانتهاء، خلال مارس الجاري، من جميع الأعمال المرتبطه بتصدير 6950 طنا من الأسمنت لجمهورية اليمن الشقيق.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت، في نوفمبر الماضي، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة التطلعات الدولية، بهدف تصدير كمية 6 آلاف طن من مادة الأسمنت إلى جمهورية اليمن.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيق صافي خسارة بلغ 19.2 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 12.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

كذلك ارتفعت خسائر الشركة إلى 66.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 2.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.