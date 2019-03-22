شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"الإمارات دبي الوطني"تؤكد طرح أسهمها ببورصة لندن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة نتورك إنترناشيونال التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني اعتزامها المضي قدماً في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في سوق لندن للأوراق المالية.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إلى أنه سيتم إصدار المزيد من الإعلانات في الوقت المناسب وفقًا للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها.

ولفتت الشركة في بيان سابق، بأنها حالما يتخذ المساهمون قرار المضي قدماً في هذه الخطوة، سيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 10 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 8.3 مليار درهم حلال العام 2017.

وسجل البنك دخلاً من الفوائد وغيرها بلغ 16.9 مليار درهم، مقابل 13.6 مليار درهم خلال العام 2017.

وأقرت الجمعية العمومية للبنك الموافقة على مقترح بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين (40 فلساً للسهم الواحد)، بإجمالي 2.2 مليار درهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.