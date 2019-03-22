شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل..إطلاق مؤشر الحد الأعلى للسوق الموازية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة السوق المالية السعودية "تداول"إطلاق مؤشر نمو- السوق الموازية ذو الحد الأعلى ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأشار السوق في بيان على موقعه الإلكتروني إلى أن ذلك يعتبر جزءا من التغييرات الجوهرية التي تم الإعلان عنها سابقا والتي تهدف من خلالها إلى تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة فيها والسيولة المتداولة.

وبحسب البيان، فإن مؤشر السوق الموازية ذو الحد الأعلى يرتكز على المنهجية نفسها المتبعة في حساب مؤشرات السوق_الرئيسية ومؤشرات القطاعات مع إضافة حد أعلى.

ووفقا للبيان لن يتجاوز وزن أي شركة في المؤشر نسبة 20% كحد أقصى، وستتم مراجعة هذا المؤشر على أساس ربع سنوي بما يتماشى مع دورة صيانة المؤشرات في تداول.

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وسيكون مؤشر السوق الموازية ذو الحد الأعلى مؤشراً رئيسياً للسوق الموازية، وسيتم عرضه على الصفحة الرئيسية لموقع تداول الإلكتروني.

بينما سيظل مؤشر السوق الموازية الحالي متاحاً عبر موقع تداول الإلكتروني وبوابة البيانات المرجعية الإلكترونية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "تداول" عن إجراء عدد من التغييرات الجوهرية على نمو – السوق الموازية والتي تهدف من خلالها إلى تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة فيها والسيولة المتداولة.

وافتتحت شركة سوق الأسهم السعودية "تداول" في مطلع فبراير 2017 السوق الموزاية "نمو"، والذي يضم 5 قطاعات وهي: السلع الأساسية والخدمات التجارية والمهنية، والخدمات الاستهلاكية، وتجزئة السلع الكمالية، والتطبيقات وخدمات التقنية.

الجدير بالذكر أن "تداول" أعلنت خطتها لإطلاق سوق موازية في المملكة منذ شهر أبريل من العام 2016.