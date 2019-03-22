شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أبوظبي التجاري" تعتمد الاندماج مع "الاتحاد الوطني" وتوزيع 46 فلسا للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لبنكي "أبوظبي التجاري" و"الاتحاد الوطني"، المنعقدة اليوم الخميس، الاندماج في كيان واحد، ومن ثم الاستحواذ على "مصرف الهلال" لتأسيس ثالث أضخم بنك في الدولة من حيث الأصول.

ومن المقرر نفاذ الاندماج بين البنكين في أول مايو المقبل، حيث سيكون لدى البنك المدمج ما يقارب مليون عميل، وحصة كبيرة من قطاع الخدمات المصرفية في الدولة بواقع 15% من إجمالي الأصول و21% من القروض لغير المؤسسات، و16% من الودائع.

واعتمدت الجمعية العمومية لبنك "أبوظبي التجاري" توزيع 46% أرباح نقدية او ما يعادل 46 فلساعلى المساهمين بإجمالي 2.391 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ووافقت الجمعية على زيادة رأسمال البنك من 5.198 مليار درهم إلى 6.839 مليار درهم.

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كما وافقت الجمعية على القيام بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى 117.647 مليون سهم جديد في بنك أبوظبي التجاري إلى مساهمي مصرف الهلال كسعر استحواذ البنك التجاري على جميع الأسهم المملوكة لرأس مال مصرف الهلال.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2017 بواقع 42% من رأس المال، بما يُعادل 42 فلسا للسهم الواحد بإجمالي 2.18 مليار درهم.

وجدير بالذكر أن البنك حقق ارتفاعاً في الأرباح خلال 2018 إلى 4.8 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 4.3 مليار درهم خلال العام 2017.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد إلى 6.1 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي إيرادات بلغ 5.7 مليار درهم خلال العام 2017.