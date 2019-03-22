شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة التكاليف تهبط بأرباح "الخليج للتدريب" 37% في 2018 وإدارتها توصي بعدم توزيع أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الخليج للتدريب والتعليم، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحها بنسبة 37.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 32.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 51.7 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 57.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 72.7 مليون ريال في العام 2017.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى زيادة تكلفة المبيعات وإيقاف دعم صندوق الموارد البشرية صاحبه ارتفاع في مصاريف التمويل خاصة في النصف الأول من العام إلا أن أرتفاع المبيعات في النصف الثاني من العام أدى إلي تحسن في صافي الربح بالنصف الثاني من هذا العام مقارنة بمثله من العام السابق.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 802.5 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 710 مليون ريال في العام 2017.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م، وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية بقطاع التعليم بالشركة.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 16.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 37.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 57.2%.