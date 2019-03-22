شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي التجاري" و"الاتحاد الوطني" يبحثان اليوم الاندماج والتوزيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبحث الجمعية العمومية لبنكي "أبوظبي التجاري" و"الاتحاد الوطني" اليوم، الاندماج في كيان واحد، ومن ثم الاستحواذ على "مصرف الهلال" لتأسيس ثالث أضخم بنك في الدولة من حيث الأصول.

وبحسب بيانات سابقة ببورصة أبوظبي للأوراق المالية، فإن الجمعية العمومية لـ "أبوظبي التجاري" ستناقش أيضا اليوم توزيع 46% أرباحاً نقدية على المساهمين بإجمالي 2.391 مليار درهم.

كما ستبحث الجمعية العمومية لـ"الاتحاد الوطني" مقترح بشأن توزيع 20% أرباحاً نقدية بواقع 20 فلساً للسهم بإجمالي 550.2 مليون درهم.

ومن المقرر نفاذ الاندماج بين البنكين في أول مايو المقبل، حيث سيكون لدى البنك المدمج ما يقارب مليون عميل، وحصة كبيرة من قطاع الخدمات المصرفية في الدولة بواقع 15% من إجمالي الأصول و21% من القروض لغير المؤسسات، و16% من الودائع.