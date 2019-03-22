شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات دبي الوطني" يدرج سندات بمليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أدرج بنك الإمارات دبي الوطني سندات بقيمة مليار دولار في بورصة ناسداك دبي.

وأوضح البنك في بيان للبورصة أن عائدات السندات تبلغ 6.125% وهي سندات لرفع رأس مال البنك من الطبقة الأولى.

وكانت وثيقة صادرة عن أحد البنوك أظهرت في منتصف الشهر الجاري أن بنك الإمارات دبي الوطني، بدأ تسويق سندات دائمة مقومة بالدولار بسعر استرشادي أولي في نطاق 6.375 و6.5%.

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يذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 10 مليارات درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 8.3 مليار درهم حلال العام 2017.

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي نحو 17.4 مليار درهم في 2018، مقابل 15.5 مليار درهم خلال العام 2017.

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين (40 فلساً للسهم الواحد)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.