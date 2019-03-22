شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "اتصالات" الإمارات توافق على توزيعات بـ 7 مليارات درهم عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت الجمعية العمومية لمجموعة الإمارات للاتصالات أمس الأربعاء مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40% من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2018، بما يعادل 40 فلساً للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة قامت بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40% من رأس المال عن النصف الأول من عام 2018، بما يعادل 40 فلساً للسهم.

وبذلك يصل إجمالي التوزيعات النقدية عن العام 2018 إلى 7 مليار درهم مايعادل 80% من رأس المال، بواقع 80 فلسا للسهم الواحد، بحسب وكالة الأنباء الاماراتية "وام".

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وصادقت العمومية على النتائج المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح خلال العام 2018 بلغ 8.6 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 8.4 مليار درهم خلال العام 2017.

وصادقت العمومية على رفع القيد عن تصويت المساهمين الأجانب.