شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يقود أرباح "البابطين" للتراجع 53% خلال 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال السنوية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 52.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 69.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 147.2 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 52.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 142.2 مليون ريال في العام 2017.

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وعزت الشركة تراجع الأرباح في 2018 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 15.1% وانخفاض هامش الربح نتيجة المنافسة الناتجة عن الظروف الاقتصادية السائدة وتباطؤ تنفيذ المشاريع.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.1 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 1.3 مليار ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 55.6% إلى 49 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 110.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.