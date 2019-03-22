شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الدار العقارية" تُقر توزيع 14 فلساً للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة "الدار العقارية"، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.1 مليار دهم عن العام 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأن الأرباح سيتم توزيعها بنسبة 14% عن العام 2018، بما يُعادل 14 فلساً للسهم.

كذلك فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه المبالغ لها.

وصدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

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كذلك وافقت الجمعية على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع 12% من رأس المال أو مايعادل 12 فلساً للسهم الواحد على المساهمين عن أرباح الشركة لعام 2017.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 1.854 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 2 مليار درهم خلال العام 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 إلى 6.3 مليار درهم مقابل إيرادات بلغت 6.2 مليار مليون درهم في العام 2017.