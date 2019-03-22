شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات السعودية" تعتزم إنشاء برنامج صكوك دولية بما لا يتجاوز 5 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن عزمها على إنشاء برنامج صكوك دولية، وطرح صكوك بموجبه مباشرة أو من خلال منشأة ذات غرض خاص تؤسس خارج المملكة العربية السعودية لهذا الغرض.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ ما لا يتجاوز خمسة مليارات دولار أمريكي، على أن يتم تحديد قيمة كل إصدار في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إصدار الصكوك في جزء أو عدة أجزاء وعلى مرحلة أو عدة مراحل أو من خلال سلسلة من الإصدارات وطرحها طرحاً عاماً أو خاصاً.

وبحسب البيان، وافق مجلس إدارة الشركة، أمس الأربعاء، على الرفع بالتوصية للجمعية العامة غير العادية (والتي سيتم تحديد تاريخ انعقادها في وقت لاحق) للموافقة على تأسيس البرنامج والطرح بموجبه، بناء على النظام الأساسي للشركة.

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ويهدف برنامج الصكوك الدولية إلى دعم تنفيذ استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية وإلى تنويع مصادر التمويل والاستفادة من مميزات وخصائص الصكوك الدولية والتي تتمثل في السيولة العالية والأسعار التنافسية وتنوع قاعدة المستثمرين بالإضافة إلى رفع قدرة الشركة المالية وتعزيز تواجدها في سوق الدين الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.12 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 2.56 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح في الربع الرابع من العام 2018 يرجع إلى ارتفاع في الإيرادات بمبلغ 664 مليون ريال والذي قابله انخفاض بتكلفة الايرادات بمبلغ 640 مليون ريال

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 10.70 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 10 مليارات ريال في العام 2017، وبتسبة ارتفاع 7.7%.