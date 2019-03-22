شكرا لقرائتكم خبر عن 73.3 مليار ريال إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة بالسعودية، إن إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات بلغت 73.3 مليار ريال بنهاية 2018.

وأضاف الدكتور محمد التميمي؛ أن القيمة السوقية لشركات الاتصالات حققت ارتفاعا وصل إلى 62 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبين التميمي أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في المملكة بلغ 41.31 مليون مشترك بنهاية 2018، بنسبة انتشار 126.9% على مستوى السكان. وبلغت نسبة الاشتراكات مسبقة الدفع 68.8%، ونسبة الاشتراكات لاحقة الدفع "المفوترة" 31.2%.

وأوضح في مؤتمر عقد بالرياض، أن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بلغت 29.15 مليون اشتراك بنهاية عام 2018م بنسبة انتشار بلغت 89.5%.

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وبين أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة بلغ 3.12 ملايين مشترك، بنسبة انتشار بلغت 31.8%.

ولفت محمد التميمي؛ إلى أن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بلغ 1.90 مليون اشتراك بنسبة انتشار قدرها 33.7% للمساكن.

وأشار إلى أن نسبة انتشار استخدام الإنترنت للفئة العمرية من 10 - 74 سنة بلغت 93.3%، واحتلت المملكة الترتيب 45 عالميا بتطور سرعة الإنترنت.

وأعلنت الهيئة مؤخرا، نتائج مزاد تراخيص استخدام الترددات للنطاق (3.5) جيجاهرتز، الذي تنافست من خلاله الشركات الحاصلة على الرخص الموحدة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة (شركة الاتصالات السعودية "اتصالات"، شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين".