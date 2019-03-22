شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 21-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.1340 ويبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.1380 يعتبر مفتاح إيجابي أولي لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، بينما كسر 1.1340 سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1280 كمحطة رئيسية تالية.

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