جي بي مورجان يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 21-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.74% بما يعادل -0.77 نقطة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 102.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة 107.27 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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