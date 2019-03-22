شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يرتفع بمنطقة إيجابية – تحليل – 21-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 107.74 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 233.47 إلى 142.00) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.74% بما يعادل 1.40 نقطة ، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه للتخلص من التشبع الشرائي الواضح عليها .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 198.53 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة استقراره أعلى مستوى 107.74 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد