شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 21-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.07% بما يعادل -0.03 نقطة ، ليستعد السهم بذلك كسر مستوى الدعم 45.04 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 41.45 إلى 50.84) .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 45.04 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 43.67 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط