شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 21-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتعرض بذلك لضغطه السلبي ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 29.67 ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.84% بما يعادل -0.24 نقطة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير . Advertisements ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 27.86 استعداداً لكسره . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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