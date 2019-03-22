تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 21-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي فوق المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، بانتظار اختبار مستوى 0.7250 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن كسر 0.7044 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 0.6900.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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