شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح ويستقر حول 68.60، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 67.10، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 72.65.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.10 والمقاومة 70.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد