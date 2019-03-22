شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول مستوى 60.00، وبما أن السعر فوق 58.85، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، حيث ينتظم السعر ضمن القناة الرئيسية الصاعدة التي تدعم فرص التوجه نحو 64.90 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم استمرار الارتفاع المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.85 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد