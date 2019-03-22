الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 21-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول مستوى 60.00، وبما أن السعر فوق 58.85، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، حيث ينتظم السعر ضمن القناة الرئيسية الصاعدة التي تدعم فرص التوجه نحو 64.90 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم استمرار الارتفاع المقترح.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.85 والمقاومة 62.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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