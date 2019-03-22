شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب" يلقي باللوم على الاحتياطي الاتحادي في تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" انتقادات جديدة للاحتياطي الاتحادي واتهمه بأن سياسته النقدية التشديدية (رفع معدل الفائدة) هي السبب وراء تباطؤ نمو الاقتصاد في البلاد.



وأضاف "ترامب" في حوار مع "فوكس نيوز" أنه لولا السياسة النقدية التشديدية من جانب البنك المركزي، لكان الاقتصاد الأمريكي قد حقق نمواً بأكثر من 4% خلال العام الماضي مقارنة بـ2017.



وأفاد "ترامب" بأن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" وأعضاء البنك هي السبب في مشكلات للاقتصاد، وذلك على الرغم من اتخاذ البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي قراراً بتثبيت الفائدة وعدم رفعها هذا العام.

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ورداً على قرار البنك الأخيرة، قال "ترامب" أنه لا يعلم ما إذا كان هو السبب وراء ذلك أم لا مضيفاً أن لا يتمنى أن يكون السبب في تغيير قرارات البنك المركزي، ولكن أشار إلى عدم أهمية ذلك.



وأردف الرئيس الأمريكي قائلاً: "بصراحة، لو لم يكن هناك شخص ما يرفع معدلات الفائدة ويشدد السياسة النقدية، لكنا قد شهدنا نمواً اقتصادياً بأكثر من 4% في الربع السنوي الرابع من عام 2018 بدلاً من 3.1%.



وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 2.9% في 2018 وسجل النمو 3.1% في الربع الرابع.