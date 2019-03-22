شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع التكنولوجي يعزز مكاسب الأسهم الأمريكية ويدفعها للإغلاق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في ظل مكاسب القطاع التكنولوجي التي طغت على خسائر قطاع الطاقة، وذلك بعد تلاشي تأثير قرار الاحتياطي الاتحادي.



ومن المنتظر الأسبوع القادم توجه وفد تجاري أمريكي برئاسة وزير الخزانة "ستيفن منوتشن" والممثل التجاري "روبرت لايثايزر" إلى الصين لبحث إمكانية إزالة المعوقات على طريق إبرام اتفاق تجاري تاريخي بين واشنطن وبكين.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد ثبت الفائدة وتوقع عدم رفعها خلال العام الجاري في ظل خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2019 إلى 2.1% من 2.3%.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بحوالي تسعة آلاف إلى 221 ألف طلب الأسبوع الماضي.

Advertisements



على صعيد آخر، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.5% وأغلقت عند 59.98 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60.3 دولار وأقل سعر عند 59.6 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.9% إلى 67.86 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر في الجلسة عند 68.6 دولار وأقل سعر عند 67.5 دولار.



وفي نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 217 نقطة) إلى 25962 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26010 نقاط وأقل مستوى عند 25657 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 7839 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7850 نقطة وأقل مستوى عند 7705 نقاط.



اما "ستاندرد أند بورز"، فقد صعد بنسبة 1.1% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 2855 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2860 نقطة وأقل مستوى عند 2817 نقطة.