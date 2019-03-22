شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تهبط 2.5% لكن التداولات عليها لا تزال في نطاق ضيق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم مع تحول أنظار المستثمرين نحو أسواق الأسهم والمعادن والدولار.



ورغم انخفاض الريبل، إلا أن التداولات عليها لا تزال في نطاق ضيق، وهو ما يظهر توازناً بين المشترين والبائعين كما أن اقتراب مؤشر القوة النسبية للمستوى (50) يعني إمكانية بقاء التداولات داخل هذا النطاق خلال الأيام القليلة القادمة.

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وانتعش الدولار والمعادن وغالبية أسواق الأسهم اليوم في أعقاب استيعاب قرار الاحتياطي الاتحادي بتثبيت الفائدة والتلميح إلى عدم رفعها هذا العام.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار الريبل بحلول الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 0.31 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار.



وتراجع سعر "بتكوين" بنسبة 1.1% إلى 3993 دولار، وسجلت العملة الرقمية أعلى سعر اليوم عند 4084.5 دولار وأقل سعر عند 3940.1 دولار.