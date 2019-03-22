شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تستعيد مكانتها كأكبر شركة مدرجة على مستوى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعادت "آبل" مكانتها كأكبر شركة مدرجة على مستوى العالم بعد ان هيمنت مواطنتها "مايكروسوفت" على هذا المركز على مدار الأشهر الماضي، لتقترب صانعة "آيفون" مجدداً من حاجز التريليون دولار الذي اجتازته في أغسطس/آب عام 2018.



وارتفع سهم "آبل" بحوالي 4% خلال تعاملات اليوم، وهو ما دفع قيمتها السوقية إلى 916 مليار دولار – في المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الشركات المدرجة أسهمها في البورصات – في حين تراجعت "مايكروسوفت" إلى المرتبة الثانية لتصل قيمتها السوقية إلى 908 مليارات دولار.



وتعززت قيمة السهم في الآونة الأخيرة بفضل إعلان "آبل" عن منتجات جديدة مثل نسخ "آيباد" و"آي ماك" و"إيربود" الحديثة التي تم إصدارها مؤخراً، كما تستعد الشركة أيضاً لإطلاق خدمة محتوى البث لعروض سينمائية وتلفزيونية لمالكي "آيفون" و"آيباد" في منافسة مباشرة مع "نتفليكس".

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وكانت القيمة السوقية لـ"آبل" قد تراجعت دون حاجز التريليون الدولار متأثرةً بانخفاض إيراداتها نتيجة تباطؤ مبيعات "آيفون" – المصدر الأساسي لإيرادات الشركة – في الربع السنوي الرابع من عام 2018.



وهبط صافي إيرادات "آبل" خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بنسبة 5% إلى 84.3 مليار دولار مقارنة بتوقعات بأن تتراوح الإيرادات بين 89 مليار وتسعين مليار دولار.



في المقابل، قفزت مبيعات "مايكروسوفت" في الربع الرابع من العام الماضي مما دفع أرباحها التشغيلية للارتفاع بنسبة 18% نتيجة انتعاش إيرادات الشركة من البرمجيات وخدمات منصة الحوسبة السحابية "أزور.