شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة لـ"فيسبوك"..موظفو الشركة اطلعوا على بيانات ملايين الحسابات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرضت "فيسبوك" لفضيحة جديدة اليوم بعد اكتشاف أن بيانات مئات الملايين من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي كانت غير مشفرة ومرئية بشكل سهل للموظفين داخل الشركة.



وأكدت "فيسبوك" هذه الأنباء اليوم قائلةً إنها تعمل على إصلاح الخلل وشددت على أن بيانات المستخدمين لم يتم الوصول إليها من جانب أي شخص خارج الشركة كما أنها لم تعثر على أي دليل يشير إلى سوء استخدام هذه البيانات من جانب الموظفين.



وأوضحت "فيسبوك" أنها سترسل إخطارات لكس مستخدم ثبت تخزين بياناته الشخصية وكلمة المرور الخاصة به، ولكن لن يتم طلب إعادة ضبك حسابه أو تغيير كلمة المرور.

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جاء اعتراف "فيسبوك" بهذه الفضيحة الجديدة بعد تقرير نشره أحد المعنيين بالأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة تحدث عن أن ما يتراوح بين 200 مليون و600 مليون مستخدم ربما تم تخزين كلمات المرور الخاصة بحساباتهم داخل الشركة بحيث يسهل على آلاف الموظفين في "فيسبوك" الاطلاع عليها.



ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست أول فضيحة تتعرض لها "فيسبوك"، فقد اعترفت العام الماضي أن شركة "كامبريدج أناليتيكا" اخترقت ملايين الحسابات واستغلت بيانات المستخدمين لأغراض سياسية وإعلانية.



كما تورطت "فيسبوك" أيضاً في انتشار الأخبار الزائفة والمضللة على شبكتها مما أثر سلبياً على الانتخابات الرئاسية في أمريكا عام 2016، واتهمت روسيا بالوقوف وراء هذه الفضيحة.